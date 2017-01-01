Полицейская погоня за "Жигулями" в стиле "Форсажа" попала на видео в Омске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:17
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Стражи порядка устроили погоню за водителем "Жигулей" без номеров. Несмотря на неоднократные требования остановиться, мужчина этого не сделал. Наоборот - прибавил скорости. И попытался уйти от преследования, обгоняя другие машины, проскакивая на красный свет - и вообще нарушая все вообразимые правила дорожного движения. В какой-то момент показалось, что нарушитель - сможет оторваться от правоохранителей. Однако в дело вмешался пешеход. Он заставил горе-стритрейсера затормозить - и врезаться в светофор.
Сообщается, что, в итоге, на него завели сразу шесть административных дел. В том числе - по факту вождения в нетрезвом виде и без прав.
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