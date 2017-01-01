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Главная  /  Репортажи  /  На Сиреневом бульваре на тротуарах обновили асфальт

На Сиреневом бульваре на тротуарах обновили асфальт

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:24
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На Сиреневом бульваре на тротуарах обновили асфальт.

  • 17
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