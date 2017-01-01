Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:29
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- 61
Впрочем, не все пользователи оценили такой эпатаж. Один из них написал такой комментарий к видео, цитируем: “Зачем ты это делал ? Какую цель преследовал ? Ты просто запаганил труд других людей ради понтов. Задумайся пацан - это низко".
Стоит отметить, что это не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад появилось это видео, в котором две иномарки устроили заезд по лестнице у здания МГУ. В общем, чем бы дитя не тешилось…
- 61
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