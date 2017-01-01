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Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:29
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Дрифт на газоне у главного здания МГУ устроил водитель Porsche. И, как сообщается, тут же выложил свой "подвиг" в социальную сеть.

Впрочем, не все пользователи оценили такой эпатаж. Один из них написал такой комментарий к видео, цитируем: “Зачем ты это делал ? Какую цель преследовал ? Ты просто запаганил труд других людей ради понтов. Задумайся пацан - это низко".

Стоит отметить, что это не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад появилось это видео, в котором две иномарки устроили заезд по лестнице у здания МГУ. В общем, чем бы дитя не тешилось…
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