Дикий медведь пришёл на день рождения и съел весь торт
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:00
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Это - про медведя, который полакомился праздничным тортом на детской вечеринке в американском штате Коннектикут. Точнее, не просто полакомился - а, как видно на кадрах, съел кондитерское изделие практически целиком. Остановить его хозяева участка не рискнули. Лишь снимали на видео - и терпеливо ждали, когда он уберётся восвояси.
Сообщается, что случилось это достаточно быстро: насытившись, животное ушло - не попрощавшись.
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