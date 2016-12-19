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Главная  /  Репортажи  /  Дикий медведь пришёл на день рождения и съел весь торт

Дикий медведь пришёл на день рождения и съел весь торт

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:00
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Опоздал на день рождения. Но без угощения не остался.

Это - про медведя, который полакомился праздничным тортом на детской вечеринке в американском штате Коннектикут. Точнее, не просто полакомился - а, как видно на кадрах, съел кондитерское изделие практически целиком. Остановить его хозяева участка не рискнули. Лишь снимали на видео - и терпеливо ждали, когда он уберётся восвояси.

Сообщается, что случилось это достаточно быстро: насытившись, животное ушло - не попрощавшись.
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