Продолжительный ремонт федеральной дороги в Пермском крае

Автор: VikaP1704 Дата публикации: 16:47

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Продолжительный ремонт федеральной дороги в Пермском крае. Ремонт моста ведётся через речку Сюзьва, по которой движутся как большегрузы, так и дачники, так же и путешественники. Кареты скорой везут сердечников в сосудистый центр города Перми. В день съемки на мосту ни одного ремонтника, что наблюдается уже не первый раз. А люди стоят в многокилометровых пробках, сбиваются с графика рейсовые автобусы.