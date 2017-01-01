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Главная  /  Репортажи  /  Анонс о Дне города транслируется на фасаде дома-книги на Новом Арбате

Анонс о Дне города транслируется на фасаде дома-книги на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:12
  • 18
  • 1

На мультимедийном экране на здании дома-книги на Новом Арбате транслируется анонс, о предстоящем Дня города и юбилею Москвы.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    19:11
    Магазин "Московский дом книги" и дом-книга разные по сути вещи. Уже не первый раз одна и та же ошибка. Дом-книга находится напротив и носит нарицательное имя.
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