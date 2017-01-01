Анонс о Дне города транслируется на фасаде дома-книги на Новом Арбате

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:12

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На мультимедийном экране на здании дома-книги на Новом Арбате транслируется анонс, о предстоящем Дня города и юбилею Москвы.