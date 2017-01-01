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Ход работ по реконструкции улицы Подольских Курсантов от Варшавского шоссе до Проектируемого проезда № 5108

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
17:14
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Продолжается реконструкция участка улицы Подольских Курсантов на юге Москвы. Участок дороги от Варшавского шоссе до Проектируемого проезда № 5108 это завершающий этап строительства связки дорог между Варшавским шоссе и Липецкой улицей. Проезжая часть улицы была перемещена севернее на несколько метров. В зоне строительных работ переложены коммуникации, построен один из двух подземных пешеходных переходов. В настоящее время строится право поворотный карман для съезда на Дорожную улицу. На самой проезжей части укладывается дорожное полотно. Все строительные работы должны завершиться до конца сентября. Сегодня, 31 августа торжественно открыли новый путепровод над Павелецким направлением железной дороги.

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