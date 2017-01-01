В Москве с размахом отметили съемки кинокартины

Автор: reporterA94 Дата публикации: 20:46

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Яркому событию по съёмке фильма в Москве "Оракул: игра втёмную" посвящёна закрытая вечеринка, иначе говоря, - VIP приём, который прошёл 30 августа на территории "Трехгорной Мануфактуры" в караоке-театре "Синематограф" - уникальной площадке стилизованной под американский кинотеатр 40-х: стильно обшарпанные стены подпирают колонны ар-деко, хрустальная люстра добавляет ощущение былого шика, а подлинные индустриальные джунгли Трехгорки мгновенно телепортируют куда-то на окраины Детройта. На одной площадке собрались актёры, которые приняли участие в съемочном процессе и известные гости. На мероприятие также приехал и Одед Фер, который пообщался с российскими актёрами, обменялся опытом и ответил на вопросы журналистов. Гостями вечера стали: голливудский актер Одед Фер, Екатерина Семенова, Виктория Тарасова, Наталья Лесниковская, Денис Семенихин, Екатерина Кузина, Марта Носова, Феруза Рузиева, Полина Гренц. А юольшой интерес к теме снимаемого фильма проявили блогеры, среди которых были замечены: Александр Кондрашов, Ateva и Pozzitive.