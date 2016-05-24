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Главная  /  Репортажи  /  Картина Е. Н. Чернышева, созданная из гвоздей, торжественно передана в музей ГУ МЧС по г. Москве

Картина Е. Н. Чернышева, созданная из гвоздей, торжественно передана в музей ГУ МЧС по г. Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:54
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31 августа 2017 года – день рождения легендарного московского пожарного, Героя России Евгения Николаевича Чернышева, погибшего при исполнении служебного долга, спасая людей во время пожара в бизнес-центре на севере столицы в 2010 году. В этот день в здании ГУ МЧС по г. Москве состоялось пресс - мероприятие с сотрудниками службы пожаротушения г. Москвы. Темой общения стала деятельность столичной службы пожаротушения, ее задачи и особенности тушения крупных пожаров в условиях мегаполиса. В рамках проекта "Паблик-Арт", группа активистов-художников подготовила необычный подарок столичному главку МЧС. Художники создали уникальную картину с изображением Евгения Николаевича Чернышева. Метод исполнения - более 20 000 гвоздей, вбитых в поверхность под определенным углом и с определенной кучностью, формирующих изображение Героя в боевом снаряжении. Активист проекта и автор идеи Андрей Смирнов: «В общей сложности я потратил около 20 дней на эту работу. Меня впечатлил подвиг Чернышева. Я считаю, на таких героев необходимо равняться молодежи. Этот человек образец чести, морального долга».

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