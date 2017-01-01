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Последний день лета в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:52
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Лето подошло к концу: последний день лета запомнится горожанам и гостям столицы тёплым и солнечным. Днём воздух прогревался до +21С к вечеру стало попрохладней.

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