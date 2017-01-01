Автомобилисты продолжают пользоваться заблокированным выездом с Садового кольца на Ленинский проспект

Автор: tim777 Дата публикации: 20:52

45

45 0

Неприятная дорожная схема появилась в центре Москвы после проведенных работ по благоустройству на Крымском валу. При выезде из Октябрьского тоннеля многие автомобилисты при повороте вынуждены систематически нарушать ПДД и оказываются на встречной полосе. Все это связано с узкой полосой в которую попросту невозможно выехать с первого раза из-за особенностей конфигурации съезда. Автомобилисты вынуждены совершать лишние маневры и в итоге поворачивают только с 2-3 раза. При этом ещё на этапе работ по реконструкции для автомобилистов был оборудован информационный щит, что для выезда на Ленинский проспект необходимо проехать через Крымский мост и совершить легальный разворот на Зубовском бульваре. Однако многие из них не желая проводить время в пробках, решили воспользоваться старым выездом, пусть уже и не таким привлекательным как раньше. Нередко на этом пятачке возникали предаварийные ситуации, т.к фактически заезд машин был теоретически возможен только по одному. Поэтому пристраивающиеся в хвост не ожидая внезапных маневров от соседей, были вынуждены напоминать с помощью сигналов о своем присутствии. Накануне съезд с внутренней стороны Садового кольца был задвинуть пластиковыми ограждениями, а также был установлен знак "Кирпич". Сегодня эти ограждения были кем-то убраны в сторону и автомобилисты снова пытались выехать на Ленинский проспект по старой привычке. Вскоре на место прибыл экипаж ГИБДД, который восстановил движение в прямом направлении, а сам остался дежурить во избежании возникновения заторовой ситуации на этом участке дороги.