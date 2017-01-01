Фестиваль "Юбилей Москвы": портрет Светланы Савицкой - первой женщины, покорившей открытый космос

Автор: tim777 Дата публикации: 20:52

15

15 0

Фестиваль «Юбилей Москвы», приуроченный к празднованию 870-летия Москвы, проведут на 40 площадках и оформят в стиле русского авангарда. Начнется фестиваль 1 сентября и продлится до 10 сентября. Слоган мероприятия — «Москва — город, где создается история». «Мы будем рассказывать о тех людях, о тех событиях, о тех инновациях, о тех культурных, спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве. Всего будет семь основных тематик, семь слоганов: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает» и «Наши победы». Здесь расскажут о достижениях в различных областях. Так, со слоганом "Москва покоряет" в вестибюле станции "Третьяковская" сегодня можно увидеть портрет Светланы Савицкой - москвички, первой женщины, покорившей открытый космос.