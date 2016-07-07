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Поездка до Санкт-Петербурга на высокоскоростном поезде «Сапсан»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
22:40
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Моя первая поездка от Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростном поезде «Сапсан». «Сапсан» - это современный высокоскоростной поезд Российских железных дорог, который используется на маршруте Москва - Санкт-Петербург и от Москвы до Нижнего Новгорода. Скорость движения поезда составляет до 240 км/ч. Время в пути составляет всего 3 часа с лишним. Персонал поезда очень дружелюбный и общительный. Меню на любой вкус. Северная столица мне очень понравилась. Погулять долго не получилось по ней, но из микроавтобуса несколько улиц успел наснимать. Интервью: Игорь Румянцев - инструктор поездных бригад в поезде «Сапсан».

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