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Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:39
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Два человека, один из них ребёнок, пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на севере столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В районе д. 59 по Дмитровскому шоссе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля BMW. В результате аварии два человека получили травмы», - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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