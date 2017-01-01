Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на севере столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:39
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Два человека, один из них ребёнок, пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на севере столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В районе д. 59 по Дмитровскому шоссе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля BMW. В результате аварии два человека получили травмы», - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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