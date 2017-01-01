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Автомобиль сбил пешехода на Бескудниковском бульваре на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:02
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Вечером 31 августа на севере столицы произошло ДТП. На Бескудниковском бульваре, напротив дома 30, автомобиль "Соболь" совершил наезд на пешехода. Со слов очевидцев, мужчина сидел на лавочке и внезапно ему захотелось перейти дорогу в не предназначенном для этого месте. В это время по Бескудниковскому бульвару в сторону центра двигался фургон "Соболь". Водитель увидел шатающегося пешехода и пытался увернуться, но наезда избежать не удалось. Пешеход ударился головой о лобовое стекло и упал на проезжую часть. Очевидцы незамедлительно вызвали на место ДТП наряд Скорой помощи. Мужчина лежал неподвижно. Прибывшие медики госпитализировали пешехода с различными травмами. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. На дороге остался пакет с недопитыми напитками. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Движение транспорта в районе аварии затруднено. Работает регулировщик.

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