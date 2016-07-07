Экскурсия на завод по приготовлению питания для поездов «Сапсан» состоялась в Санкт-Петербурге

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 23:40

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192538

31 августа, в городе Санкт-Петербург состоялась экскурсия на завод по приготовлению питания, являющийся поставщиком комплектов блюд для поездов «Сапсан». Сотрудники цеха показали и рассказали, где изготавливается вкусная еда для пассажиров самого быстрого в России поезда.Комбинат питания ЕСП, современный высокотехнологичный комплекс по производству полностью готового питания в промышленных масштабах. На Комбинате внедрены современнейшие технологии производства готового питания, исключающие заморозку продуктов.Комбинат питания ЕСП - это первый из построенных комплексов по обслуживанию поездов высокоскоростного сообщения. В настоящее время Комбинат питания обслуживает высокоскоростные поезда "Сапсан" направлений СПб - Москва и СПб - Москва - Нижний Новгород, авиакомпаний S7, Уральские авиалинии.Производство рационов питания на предприятии реализовано с применением технологий Long Life Fresh Food (LLFF), Cook&Chill, Extended Shelf Life (ESL). Такие технологии, в частности, позволяют быстро охлаждать готовое питание с температуры приготовления до +3С°, минуя фазу активного роста бактерий, а упаковка в модифицированной газовой среде исключает его соприкосновение с кислородом воздуха. Как результат, данные технологии позволяют обеспечить срок хранения готового питания до 60 суток в зависимости от упаковки без потери его вкусовых и органолептических качеств. Технологическая база позволяет изготовление разнообразных видов продукции в сфере питания, и принципиально нового качественного уровня за максимально короткие сроки. Несколько человек приняли участие в дегустации будущего меню. В декабре 2017 года будет создано новое меню для пассажиров «Сапсана».Интервью: Александр Шейнов - руководитель проекта транспортного кейтеринга.Гарбуль Дмитрий - коммерческий директор ЕСП.Барышникова Анна - шеф-повар.