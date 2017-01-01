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Смог в Челябинске на 1 сентября

Автор:
Che_pu_ha
Дата публикации:
05:53
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Четвертый день в Челябинске стоит смог, на 1.09 совсем густой стал

  • 17
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