Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Утренний туман в Челябинске

Утренний туман в Челябинске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
07:32
  • 12
  • 0

Утренний туман вперемешку со вчерашними выбросами в Челябинске.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
08:32 | Хораськин Андрей
Сильный туман в Новочебоксарске
22 0
05:53 | Che_pu_ha
Смог в Челябинске на 1 сентября
52 0
27.07 07:15 | vkontakte23081191
Сильный туман окутал Нефтекамск