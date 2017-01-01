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Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой на трассе М4 в Домодедово

Автор:
denis947
Дата публикации:
05:44
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В Подмосковье произошло ДТП с участием двух автомобилей, погибли четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. «На 45 км трассы М4 «Дон» произошло столкновение легкового автомобиля марки Toyota Corolla и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в легковой машине», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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