Мусульмане собираются у главной Соборной мечети в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 06:39

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Мусульмане собираются у главной Соборной мечети в Москве на молитву по случаю празднования Курбан-Байрама - главного мусульманского праздника.