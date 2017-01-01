Торжественная линейка прошла 1 сентября в школе № 590 на западе Москвы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 09:52
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Новый учебный год начался для более чем 1,5 млн. школьников Москвы и Московской области. Главным атрибутом праздника является школьная линейка. В школе № 590 на западе столицы в торжественной обстановке директор школы, учителя и бывшие выпускники поздравили учеников с новым учебным годом, прозвучал первый звонок и старшеклассники повели первоклассников на первый урок.
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