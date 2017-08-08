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Главная  /  Репортажи  /  Дорожный парадокс обнаружил житель Энгельса и снял на видео

Дорожный парадокс обнаружил житель Энгельса и снял на видео

Автор:
Wladone
Дата публикации:
10:46
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На площади Ленина в Энгельсе установлен знак "Пешеходная зона". Однако мобильный репортёр обнаружил, что передвигаются здесь не только пешеходы.

Во-первых, едва ли не под знаком, запрещающим ездить на любом автотранспорте, видны тормозные следы. При том, что никаких ограничивающих действие знака помет - не видно. А рядом и вовсе установлен "Движение запрещено". Но больше автора видео смутил пешеходный переход, как получается, прямо на пешеходной зоне - ведь знака "конец пешеходной зоны" - по близости нет.

Стоит отметить, что подобные знаки устанавливаются специально в больших городах, рядом с достопримечательностями. Это происходит для того, чтобы ограничить поток автомобилей, снизить загазованность воздуха, а также дать возможность пешеходам насладиться прогулкой по центральным улицам города. В Энгельсе благие намерения, по словам мобильного репортёра, закончились или дорожным парадоксом, или нарушением ПДД.
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