Дорожный парадокс обнаружил житель Энгельса и снял на видео

Автор: Wladone Дата публикации: 10:46

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192551

На площади Ленина в Энгельсе установлен знак "Пешеходная зона". Однако мобильный репортёр обнаружил, что передвигаются здесь не только пешеходы.Во-первых, едва ли не под знаком, запрещающим ездить на любом автотранспорте, видны тормозные следы. При том, что никаких ограничивающих действие знака помет - не видно. А рядом и вовсе установлен "Движение запрещено". Но больше автора видео смутил пешеходный переход, как получается, прямо на пешеходной зоне - ведь знака "конец пешеходной зоны" - по близости нет.Стоит отметить, что подобные знаки устанавливаются специально в больших городах, рядом с достопримечательностями. Это происходит для того, чтобы ограничить поток автомобилей, снизить загазованность воздуха, а также дать возможность пешеходам насладиться прогулкой по центральным улицам города. В Энгельсе благие намерения, по словам мобильного репортёра, закончились или дорожным парадоксом, или нарушением ПДД.