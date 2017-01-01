Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

Снег выпал в Нерюнгри

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первый день осени обещает быть солнечным и тёплым

Первый день осени обещает быть солнечным и тёплым

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:48
  • 15
  • 0

Первый день осени обещает быть солнечным и тёплым. Уже утром очень тепло и припекает солнышко.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

67 1
10:30 | denis947
Торжественная линейка 1 сентября в московской школе № 947
35 0
08:32 | Хораськин Андрей
Сильный туман в Новочебоксарске