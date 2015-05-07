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Главная  /  Репортажи  /  Светофор-обманщик спровоцировал ДТП в Смоленске

Светофор-обманщик спровоцировал ДТП в Смоленске

Автор:
Евгений Сыч
Дата публикации:
13:00
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!
На дороге в Смоленске столкнулись два автомобиля. Авария, по словам мобильного репортёра, произошла накануне, около 21:00.

Легковушки двигались по проспекту Гагарина, в районе Физ. института. "Собирались пересекать Кирова, на светофоре показывало 11 секунд. Как вдруг он начал мигать, и включился красный," - рассказывает водитель, регистратор которого снял момент ДТП. Водитель "Пежо" среагировала на внезапно изменившийся сигнал светофора - и оттормозилась сразу за зеброй, а вот водитель "Ауди" остановиться не успел. Столкновения избежать не удалось.

При этом, перед ДТП по Кирова справа налево перекрёсток проехала еще одна машина. "На какой, интересно, свет она ехала? И как так получилось, что светофор обманывает на 10 секунд?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.
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