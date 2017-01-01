Праздничное оформление станции МЦК "Ботанический сад"

Автор: Uwis Дата публикации: 13:10

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Праздничное оформление станции МЦК "Ботанический сад", где сегодня сотрудники РЖД поздравляли школьников с Днем знаний.