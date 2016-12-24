Москвариум провёл для первоклассников бесплатный урок морской экологии

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Московские первоклассники начали учебный сезон с бесплатного урока "морской" экологии в одном из крупнейших океанариумов Европы - "Москвариуме" на ВДНХ. Они увидели новый арт-объект "замусоренный аквариум", прикоснулись к морским звёздам, покормили карпов, полюбовались на плавающую в аквариуме русалку, а также порадовались водолазам с подводной открыткой "С днём знаний". Также первоклассники играли с нерпами и фотографировались у аквариума с проплывающей мимо акулой.