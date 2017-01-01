Обстановка у посольства США
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:37
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- 14
Обстановка у посольства США спокойная, очередей в визовый отдел нет.
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Обстановка у посольства США спокойная, очередей в визовый отдел нет.
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