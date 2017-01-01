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Обстановка у посольства США

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:37
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Обстановка у посольства США спокойная, очередей в визовый отдел нет.

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Комментарии (0)

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