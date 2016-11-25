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Сладкий грабёж попал на видео в Мельбурне

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:32
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Очень сладкий грабеж запечатлели на видео камеры наблюдения в Мельбурне.

Двое грабителей разбили стеклянную дверь магазина тортов и пробрались внутрь, чтобы украсть несколько чизкейков. Один из злоумышленников сразу же подбежал к витрине и начал тщательно выбирать лакомство. Второго, как предполагают пользователи, не удовлетворило качество выставленных тортов, поэтому он помчался к холодильнику - и там провел ревизию с пристрастием.

Сообщается, что воры-сладкоежки ушли, прихватив с собой восемь тортов. Как заявляют хозяева торговой точки, теперь магазин придется закрыть, потому что его грабят уже в пятый раз за последние 6 лет. И ни одного торта до сих пор вернуть не удалось.
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