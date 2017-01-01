Грузовик пошёл на обгон и перевернулся на дороге в Индии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:18
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Водитель одного из них, как видно на кадрах, пошёл на обгон. И поплатился за это спустя несколько секунд. Огромный прицеп занесло, он начал крениться набок, а затем и вовсе завалился на проезжую часть вместе с кабиной.
Тут стоит отдать должное автору ролика: он выбежал из своей машины и устремился на помощь. Хотя она, как выяснилось, не потребовалась: сообщается, что дальнобойщик не пострадал.
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