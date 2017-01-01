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Главная  /  Репортажи  /  Грузовик пошёл на обгон и перевернулся на дороге в Индии

Грузовик пошёл на обгон и перевернулся на дороге в Индии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:18
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Эта дорога в Бразилии, похоже, оказалась слишком узкой для двух грузовиков.

Водитель одного из них, как видно на кадрах, пошёл на обгон. И поплатился за это спустя несколько секунд. Огромный прицеп занесло, он начал крениться набок, а затем и вовсе завалился на проезжую часть вместе с кабиной.

Тут стоит отдать должное автору ролика: он выбежал из своей машины и устремился на помощь. Хотя она, как выяснилось, не потребовалась: сообщается, что дальнобойщик не пострадал.
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