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Макеты первого искусственного спутника Земли и лунохода установили в Новопушкинском сквере

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:42
  • 14
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Макеты первого искусственного спутника Земли и лунохода установили в Новопушкинском сквере.

  • 14
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