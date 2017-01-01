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Годы идут, а способ не меняется: в Удмуртии сняли на видео укладку асфальта под дождём

Автор:
Андрей Балобанов
Дата публикации:
15:35
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В Удмуртии мобильный репортёр стал очевидцем того, как новый асфальт на трассе "Можга - Ижевск" клали под дождём.

По словам автора видео, на кадрах запечатлен ремонт моста через речку Бобинка в минувший вторник, 29 августа 2017 года. Раскалённую массу, как сообщает автомобилист, клали, не взирая на ненастную погоду. Дорога, как видно на кадрах, заметно потемнела от влаги, а над участками свежепостеленного асфальта поднимались клубы пара.

"Руководство Удмуртии все кричит о качественных дорогах. Уже и руководитель новый, а дороги ремонтируют по-старому. Ничего не меняется!" - отмечает мобильный реопортёр.
Схожие "технологии" были замечены мобильными репортёрами и в других городах страны. Так, под дождём ремонтировали дорогу в Соликамске. Ремонт не по погоде был запечатлен и на востоке Москвы.
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