Годы идут, а способ не меняется: в Удмуртии сняли на видео укладку асфальта под дождём
- Автор:
- Андрей Балобанов
- Дата публикации:
- 15:35
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По словам автора видео, на кадрах запечатлен ремонт моста через речку Бобинка в минувший вторник, 29 августа 2017 года. Раскалённую массу, как сообщает автомобилист, клали, не взирая на ненастную погоду. Дорога, как видно на кадрах, заметно потемнела от влаги, а над участками свежепостеленного асфальта поднимались клубы пара.
"Руководство Удмуртии все кричит о качественных дорогах. Уже и руководитель новый, а дороги ремонтируют по-старому. Ничего не меняется!" - отмечает мобильный реопортёр.
Соликамске. Ремонт не по погоде был запечатлен и на востоке Москвы.
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