Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

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Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:30
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В Москве байкер спас жизнь парню, который хотел броситься вниз с эстакады на Минском шоссе.

Сообщается, что мотоциклист мчался по дороге на скорости 100 километров в час и вдруг увидел человека, который стоял на мосту с внешней стороны ограждения. После этого мотоциклист - автор этих кадров - развернулся и поехал по обочине против движения, чтобы отговорить его от этого решения. После разговора парень перелез через перила обратно, а байкер поехал к нему, чтобы убедиться, что опасность миновала.

Пообщавшись с мотоциклистом, молодой человек отменил свое решение. Как пишут пользователи, в тот день он узнал о смерти близкого ему человека и был в отчаянии.
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