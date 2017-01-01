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Московский метрополитен поздравил юных пассажиров с Днём знаний

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:02
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1 сентября, Московский метрополитен поздравил юных пассажиров с Днём знаний. Сотрудники информационных стоек «Живое общение» подарили школьникам полезные подарки с символикой столичного метро. В праздничном мероприятии приняли участие мультяшные герои – Смешарики. В этот день на станции «Китай-город» согласно школьным традициям первоклассница одной из московских школ в сопровождении машиниста Московского метрополитена подала первый звонок к старту нового учебного года. На станции школьницу встречали ростовые куклы из мультфильма «Смешарики» – Крош и Ежик. Музыканты из проекта «Музыка в метро» спели несколько песен для всех присутствующих. Пассажиры Московского метро, кроме привычных информационных объявлений на эскалаторах, слышали знакомые голоса самых популярных российских анимационных персонажей – Смешариков. Целый день школьников, студентов, родителей и преподавателей с началом нового учебного года поздравляли Крош и Ежик: каждый – в характерной для героев манере и в формате ставших «крылатыми» фраз персонажей.

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