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Главная  /  Репортажи  /  Новую трассу строят через старое кладбище в Орловской области

Новую трассу строят через старое кладбище в Орловской области

Автор:
Vihtor
Дата публикации:
17:29
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При строительстве новой дороги в селе Спасское Орловской области было хамски распахано старое кладбище.

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Комментарии (0)

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