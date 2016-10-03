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В столицу пришло "Бабье лето" в первый день осени

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:00
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Первый день осени тёплый и солнечный. В столицу нагрянуло на несколько дней "Бабье лето".

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