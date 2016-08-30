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Велодорожка "с барьерами" в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:35
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В центре Москвы в районе Якиманка на углу Болотной набережной и улицы Серафимовича велодорожка ведущая на Малый Каменный мост прерывается участком с высоким бордюром. В результате фактически велодорожка не функционирует как должна по идее. Велосипедисты вынуждены объезжать препятствие по проезжей части набережной, делая лишний маневр, а скейтбордисты вынуждены спешиваться, чтобы преодолеть данный участок. Все неудобство связано с неправильной высотой бордюра, который фактически препятствует пересечению проезжей части в прямом направлении. Стоит отметить, что проблема с аналогичными дискомфортными местами после проведенных работ далеко не единична и как правило содержит аналогичными жалобами горожан.

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