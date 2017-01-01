Серпуховская площадь после работ по благоустройству

Автор: tim777 Дата публикации: 18:33

26

26 0

В центре Москвы в районе Замоскворечье завершены работы по благоустройству на Серпуховской площади. Уже сегодня москвичи и гости столицы могут оценить результаты проведенной работы. Отныне пешеходное пространство со стороны Б.Серпуховской улицы значительно расширилось. Появились газоны, высажены деревья, установлены мачты освещения. Изменилась и схема движения для пешеходов. Теперь она стала значительно удобней. Если ранее чтобы пересечь площадь, то пешеходам приходилось спускаться в подземный переход. Теперь же они могут это сделать по наземным регулируемым переходам. В ближайшее время на благоустроенной территории будет запущен общественный транспорт, который будет следовать со стороны Садового кольца минуя Добрынинский тоннель.