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Серпуховская площадь после работ по благоустройству

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:33
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В центре Москвы в районе Замоскворечье завершены работы по благоустройству на Серпуховской площади. Уже сегодня москвичи и гости столицы могут оценить результаты проведенной работы. Отныне пешеходное пространство со стороны Б.Серпуховской улицы значительно расширилось. Появились газоны, высажены деревья, установлены мачты освещения. Изменилась и схема движения для пешеходов. Теперь она стала значительно удобней. Если ранее чтобы пересечь площадь, то пешеходам приходилось спускаться в подземный переход. Теперь же они могут это сделать по наземным регулируемым переходам. В ближайшее время на благоустроенной территории будет запущен общественный транспорт, который будет следовать со стороны Садового кольца минуя Добрынинский тоннель.

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