Обновленная Валовая улица после благоустройства
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:32
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Завершились работы по благоустройству в рамках проекта "Моя улица" на Валовой улице. Отныне территория значительно расширилась, что создает удобство для горожан и располагает к пешеходным прогулкам. Вдоль улицы организованы парковочные карманы, остановки общественного транспорта, а пешеходную зону от автомобильного трафика оттеняют газоны в которые позже будут посажены деревья.
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