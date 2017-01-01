Обновленная Валовая улица после благоустройства

Автор: tim777 Дата публикации: 18:32

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Завершились работы по благоустройству в рамках проекта "Моя улица" на Валовой улице. Отныне территория значительно расширилась, что создает удобство для горожан и располагает к пешеходным прогулкам. Вдоль улицы организованы парковочные карманы, остановки общественного транспорта, а пешеходную зону от автомобильного трафика оттеняют газоны в которые позже будут посажены деревья.