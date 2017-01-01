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В Москве 1-го сентября стартовали мероприятия в честь дня города

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:45
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В Москве 1-го сентября стартовали мероприятия в честь дня города. На площадке у памятника Юрию Долгорукому установлена небольшая сцена, на которой проходит концерт. А рядом любой желающий может поиграть в забавную игру. Люди стоят в круг и держат каждый палки. Ведущий стоит в середине. Когда он начинает считать, каждый человек должен отпустить свою палку и продвинуться к следующей палке по часовой стрелке, и, успеть схватить следующую палку. Кто не успеет взять палку и она упадёт, тот проиграл и выходит из игры. Таким образом игра продолжается, пока почти все не уронят палки. Победителем становится тот, кто ни разу не уронит палку и останется один. В эту игру играют, как взрослые, так и дети. А палку может уронить также любой: и взрослый, и ребёнок. Празднования дня города Москвы, которой исполнилось 870 лет, будут продолжаться до 10-готсентября, но основные дни города - это 9 и 10 сентября.

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