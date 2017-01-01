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На Манежной площади в честь дня города можно бесплатно поиграть в компьютерные игры

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:43
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На Манежной площади в честь дня города можно бесплатно поиграть в компьютерные игры FIFA, но для этого нужно сначала постоять в очереди, так как желающих "погамать" не мало. Сегодня 1-го сентября был дан старт празднованиям дня города Москвы, которой исполнилось 870 лет. Празднования продолжатся до 10-го сентября. А основные гуляния будут 9-го и 10-го сентября.

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