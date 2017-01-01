На площадках Дня города можно будет проверить здоровье в проекте "Пульс Города"

Автор: Uwis Дата публикации: 20:21

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В специальных диагностических пунктах врачи общей практики будут проводить первичный осмотр с 12:00 до 20:00. Специалисты дадут рекомендации и направят пациентов на дальнейшее обследование, если оно будет необходимо. Места проведения акции – Тверская площадь, парк Горького, парки "Сокольники" и "Красная Пресня", музей-заповедник "Коломенское", ВДНХ, сад имени Баумана. В это же время в студии телеканала "Москва 24" соберется профессиональный медицинский совет, который в режиме реального времени будет консультировать москвичей.