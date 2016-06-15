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Первый урожай на яблонях, высаженных на Новинском бульваре в прошлом году по программе "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01.09 23:26
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Первый урожай на яблонях, высаженных на Новинском бульваре в прошлом году по программе "Моя улица".

  • 14
  • 0

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