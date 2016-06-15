Первый урожай на яблонях, высаженных на Новинском бульваре в прошлом году по программе "Моя улица"

Автор: Uwis Дата публикации: 01.09 23:26

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Первый урожай на яблонях, высаженных на Новинском бульваре в прошлом году по программе "Моя улица".