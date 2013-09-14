Пассажиров авиакомпании "Россия" бросили как собак в аэропорту Кипра

Автор: Vadim31101977 Дата публикации: 10:35

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Кипр. Ларнака. Посадили в самолёт. Пытались полтора часа запустить двигатели. Безрезультатно. В самолете как в гробу-воздуха нет. Дети плачут, некоторых вырвало отудушья. Один мужчина чуть не умер от удушья. Потом вывели всех обратно в аэропорт и объявили, что самолёт отремонтировали, но пилот устал и ушёл спать. Людей с рейса бросили в аэропорту как собак. Стюардессы бегали по салону и кричали: есть ли врач, человеку плохо.