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Сель в КБР и его последствия

Автор:
sofiya
Дата публикации:
12:08
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Девочка 5 лет сняла свой репортаж, пока папа ремонтировал линию электропередач в подтопленных населенных пунктах КБР.

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