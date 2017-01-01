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Тёплый и солнечный день установился в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:32
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В Москве установилась довольно тёплая погода для осени. В небе ярко светит солнце. Дует лёгкий ветерок. Температура поднялась до +20℃.

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