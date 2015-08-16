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Парад "Побед" на Поклонной горе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:07
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Парад "Побед" на Поклонной горе, посвященный окончанию 2-ой Мировой войны.

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