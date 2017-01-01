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Плохое состояние дорог в Беломорске

Автор:
djswetkoff
Дата публикации:
11:22
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  • 0

Год назад уже эту дорогу показывали, ничего не сделали, еще хуже стало, разбита вся, ремонт даже ямочный не делают, властям плевать.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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