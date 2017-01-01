Плохое состояние дорог в Беломорске

Автор: djswetkoff Дата публикации: 11:22

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Год назад уже эту дорогу показывали, ничего не сделали, еще хуже стало, разбита вся, ремонт даже ямочный не делают, властям плевать.