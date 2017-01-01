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Жители Якиманки отмечают 25-летний юбилей района

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:05
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В центре Москвы в эти дни, район Якиманка отмечает свой 25-летний юбилей! Жители района собрались на площадке между домами 25 и 27 по улице Шаболовка чтобы отметить день рождения своего любимого района. К собравшимся с словами приветствия и поздравлениями обратились глава управы района Романова Н.Н., Глава муниципального округа Якиманка (ЦАО) - Фомина Г.В. После официальной части открытия были награждены памятными дипломами и подарками активные жители района и затем состоялась концертная программа с песнями, танцами и хороводами. Гости праздника также могли принять участие в мастер-классах, организованных досуговыми клубами района: сразиться с соперниками в шахматном турнире, поучаствовать в перетягивании каната, а также увидеть мастер класс боевых искусств. Любители творческого отдыха могли принять участие в создании рисунков и смастерить различные поделки. Кульминационным моментом праздника стал торжественный вынос торта, на котором был нанесен символ района Якиманка и цифры его юбилея. После фотосессий с лакомством, все пришедшие смогли его попробовать и оценить как кулинарное произведение.

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