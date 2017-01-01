В саду Эрмитаж приготовили рекордный роллс длинной 9 метров к юбилею Москвы

Автор: Valdemarius Дата публикации: 18:26

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Рекордный роллс с тунцом в честь 870-летия Москвы приготовили в саду "Эрмитаж" гости детского фестиваля "Галафест" вместе с поварами кафе "ДвижОК". Длинна роллса составила 870 сантиметров. Роллс готовили дети и знаменитости - Лиза Арзамасова и Максим Матвеев. После того, как роллс приготовили, его измерили рулеткой, а результат отправили в Книгу Рекордов Гиннесса. На приготовление потребовался один час. После того, как роллс измерили, его смогли попробовать все желающие.