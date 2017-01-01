Мотоциклист пострадал в ДТП в Сигнальном проезде

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Днём 2 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Сигнальном проезде, напротив дома 4, столкнулись: автомобиль "Ford Transit", принадлежащий инкассаторам и мотоцикл "Harley-Davidson". Инкассаторский автомобиль двигался по Сигнальному проезду в сторону Отрадного проезда. Напротив дома 4 водитель стал совершать левый поворот. При этом он не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение: мотоциклист врезался в правое заднее колесо автомобиля. В результате ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Ему потребовалась госпитализация. Водитель автомобиля вину признаёт и говорит, что он не видел мотоциклиста. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.